الجيش التركي يخلي نقطتين محاصرتين في إدلب وحلب

افاد مصدر في سوريا ان القوات التركية نقلت آخر رتل عسكري لها من نقطة المراقبة المحاصرة "الحادية عشر" في بلدة "شير مغار" بريف حماة الشمالي الغربي، إلى منطقة "جبل الزاوية" جنوب إدلب.



وتوجهت في الساعات الفائتة عشرات الشاحنات المحملة بالمعدات اللوجستية إلى ريف إدلب قادمة من نقطة المراقبة في شير مغار. وكان الرتل قد تمركز الاحد في نقطة المراقبة التركية المحاصرة في بلدة "معرحطاط" بالقرب من مدينة "معرة النعمان" جنوب إدلب، وقد دخل المناطق المحررة عند الساعة العاشرة من مساء امس.



كما افادت مصادر محلية بأن القوات التركية ستبدأ اليوم الثلاثاء بإخلاء نقطتين محاصرتين الأولى في بلدة "معرحطاط" بالقرب من مدينة "معرة النعمان" جنوب إدلب، والثانية في بلدة "قبتان الجبل" بريف حلب الغربي.



ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية المحاصرة داخل النقطتين تمكنت من فك جميع المعدات العسكرية داخل النقطتين من أبراج اتصالات، ومعدات لوجستية وكرفانات ومحارس، بالتزامن مع تجهيز 60 شاحنة للدخول إلى النقطتين لإخلائهما يوم الثلاثاء ونقلهم إلى نقاط عسكرية جديدة في منطقة "جبل الزاوية" جنوب المحافظة.



ويشار إلى أن الجيش التركي بدأ قبل أسبوعين بنقل أولى نقاطه المحاصرة "التاسعة" في مدينة "مورك" شمال حماة، تلاها إخلاء النقطة التركية "الحادية عشر" في بلدة "شير مغار" غرب حماة، ومن المرجح أن ينقل خلال الأسبوع القادم نقطتي "الصرمان، وتل الطوقان" بريف إدلب الشرقي.