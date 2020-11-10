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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:30

زلزال جديد غرب تركيا بعد أيام من آخر في إزمير

زلزال جديد غرب تركيا بعد أيام من آخر في إزمير
ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة الليلة الماضية قبالة سواحل قضاء «قوش أداسي» بولاية أيدن غربي تركيا.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية اليوم الثلاثاء عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) القول، في بيان، إن الزلزال وقع بعد الساعة 11 ليلاً قبالة خليج «قوش أداسي».

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على مسافة 18 كم من خليج «قوش أداسي» وعلى عمق 6.98 كم تحت سطح البحر.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزلزال تسبب في سقوط ضحايا أو خسائر.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، وقع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء «سفري حصار» بولاية إزمير الجارة لولاية أيدن، وأسفر عن مقتل 115 شخصاً، وإصابة 1034 آخرين.
رقم : 896965
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