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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:32

داعية كويتي يدعو لمقاطعة شركات إماراتية مطبعة مع الإحتلال

داعية كويتي يدعو لمقاطعة شركات إماراتية مطبعة مع الإحتلال
جدد الداعية الكويتي "طارق السويدان"، دعوته لمقاطعة شركات إماراتية قامت بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، "لتتكبد خسائر جراء التطبيع".

وقال السويدان في منشور له على "فيسبوك"، "نحن الشعوب لسنا مغلوبين على أمرنا، شاركوا معنا في مقاومة التطبيع من خلال مقاطعة هذه الشركات التي قامت بالتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأورد السويدان أسماء عدد من الشركات والبنوك الإماراتية، ومن بينها "بنك الامارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي الاسلامي، أبكس الوطنية للاستثمار، مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية، طيران الامارات، فلاي دبي للطيران، لجنة أبو ظبي للافلام، شركة اتصالات الاماراتية".

كما جدد ذلك في ندوة نظمتها الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، مساء أمس الاثنين، بعنوان "ضرورة مقاطعة منتجات الكيان الصهيوني وداعميهم" عبر تقنية "فيديو كونفرنس".

وأوضح السويدان: "إذا قاطعت الشعوب العربية تلك الشركات يعني خسارة (قوة شرائية) لـ 300 مليون عربي، بعد ذلك لن ينفعهم التطبيع"، مؤكدا أن الأمة الإسلامية في مجُملها ترفض التطبيع.

وأضاف: "نحن مطالبين بالتذكير المستمر وجمع قوائم الشركات المطبعة (تقيم علاقة مع إسرائيل) لمقاطعتها (..) نملك القدرة على التأثير إذا كنا جادين كأمة إسلامية".

ولفت الداعية الكويتي إلى أهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي العربية في التوعية بضرورة المقاطعة، معتبراً إياها "السلاح الأقوى في يد رافضي التطبيع".

داعية كويتي يدعو لمقاطعة شركات إماراتية مطبعة مع الإحتلال
وسبق أن دعا السويدان في أكتوبر الماضي إلى حملة شعبية لمقاطعة شراء أي منتجات أو خدمات من شركات تتعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "نحن الشعوب لسنا مغلوبين على أمرنا أمام الحكام الخونة وأتباعهم من البطانة الفاسدة وشيوخ السلاطين والتجار المتزلفين"، مضيفاً: "لذلك نطلق هذه الحملة الشعبية لمقاطعة شراء أية بضائع أو منتجات أو خدمات لأية شركة تتعامل مع الكيان الصهيوني".

وتأتي دعوة الداعية الكويتي، وسط تسارع وتيرة الاتفاقيات الثنائية، في أعقاب اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل".
رقم : 896966
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