الرئيس روحاني يلقي اليوم كلمة في اجتماع قمة منظمة شنغهاي

اعلن مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون الاتصال والاعلام علي رضا معزي بان الرئيس حسن روحاني سيلقي كلمة اليوم الثلاثاء في الاجتماع الافتراضي لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة "شنغهاي" للتعاون.



وقال معزي في تصريح له اليوم الثلاثاء: ان اجتماع القمة العشرين للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي سيعقد عبر الاجواء الافتراضية باستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



واضاف: انه سيتم خلال الاجتماع بحث ودراسة الاوضاع الراهنة والافاق المستقبلية لتنمية التعاون في اطار منظمة شنغهاي، حيث سيقوم رؤساء الدول المشاركة بالقاء كلمات وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا السياسية والاقتصادية والامنية الاقليمية والدولية.



وقال معزي: ان رئيس الجمهورية سيؤكد خلال الاجتماع ضرورة المزيد من تطوير التعاون الاقليمي والعالمي للخروج من التحديات التي يواجهها العالم خاصة في مسيرة مكافحة فيروس كورونا، فضلا عن الاشارة الى سبل تنمية التعاون بما يتناسب مع التطورات الدولية الجديدة.



وسينطلق الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي لطهران (التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش) وسيتم بث كلمة الرئيس روحاني مباشرة على الهواء عبر القناة السادسة "خبر" في التلفزيون الايراني.