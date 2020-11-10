الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء



*📃 بيان هااام 📃*



*الأخوة/ أعضاء اللجنة التحضيرية , ورؤساء الفرق والأعضاء في الداخل والخارج من كتاب ومفكرين واكاديميين وسياسيين وإعلاميين.*



*الأخوة/ أبناء الجالية اليمنية, والجاليات العربية والإسلامية في كل دول العالم.*



*الأعزاء/ الأحرار من كل الشعوب.*



*إلى كل الشعب اليمني وكل الشعوب, وإلى كل الإحرار ممن يهمهم الأمر.*



*سعيآ من قيادة الحملة الدولية واعضائها إلى تطوير أساليب إيصال المظلومية اليمنية إلى شعوب العالم وتعرية جرائم العدوان كأحد أوجه التصعيد, وبموجب توجيهات قائد الثورة التي دعت إلى إستمرار العمل. الإعلامي وتكثيفه…*



*وعليه : فإن قيادة الحملة الدولية تدعو إلى ما يلي :*



*أولآ : نحث الأخوة المجاهدين من أبناء الجالية اليمنية والعربية والإسلامية على الإنخراط في مجموعات التواصل الإجتماعي مع المجتمع الأجنبي بغرض إستثمار ذلك لإيصال كل ما يمكن إيصاله عن المظلومية اليمنية.*



*ثانيآ : ندعو إلى وحدة الموقف والرأي لأبناء الجالية اليمنية نظرآ لوحدة المصير , وتجنب النقاشات والتباين – إن وجدت- أمام المجتمعات الأجنبية.*



*ثالثآ : نلفت عناية الجميع بضرورة إبداء التشجيع والارتياح لأي موقف ( مهما كان صغيرآ ) يصدر عن ابناء المجتمع الأجنبي لصالح المظلومية اليمنية , كما يجب التفاعل مع أي موقع او صفحة يتم فيها الإشارة الإيجابية إلى المظلومية , وتوفير المواد اللازمة لأي ناشط اجنبي داعم لليمن.*



*رابعآ : عند إجراء أي فعالية مطالبة برفع الظلم عن الشعب اليمني وتعرية جرائم العدوان في الخارج فيتم إتخاذ التدابير الآتية :*



*1- الحرص والسعي لإشراك الأحرار من أبناء المجتمع الخارجي , وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الفعالية جنبآ إلى جنب مع أبناء الجالية اليمنية الشرفاء.*



*2 – تكون فقرات الفعالية بلغة المجتمع الذي تقام فيه الفعالية, أو باللغة العربية وأيضآ لغة هذا المجتمع.*



*3 – ضرورة إشراك ابناء هذه المجتمعات في الترتيب والتنظيم وإلقاء الكلمات في الفعالية.*



*4 – الحرص على أن تكون الفعالية موجهة إلى إحدى الجهات الرسمية او المنظمات الدولية وتسليم بيان الفعالية رسميآ إلى الجهة المعنية , وتشكيل لجنة لمتابعة الرد اللازم على البيان ( قدر الامكان ).*



*5 – ضرورة إلتقاط الصور اللازمة للمشاركين الأجانب ونشرها.*



*6 – محاولة تكثيف الفعاليات وتنويع صورها واساليبها كالخروج في مظاهرة , عمل معارض الصور , عمل لقاءآت وتسجيلات بسيطة مع الأجانب – سواءآ النخب او المواطنين في الشارع – وضع صور لجرائم العدوان اسبوعيآ في الشوارع واجراء مقابلات مع المارة لإبداء رأيهم او تصويرهم وهم يحملون تلك الصور او الشعارات.. مع تحري إيصالها إلى هنا ليتم عرضها في اليمن ومن ثم إرسال التقرير إليكم لتقوموا بنشره في كل المواقع المتاحة , والحرص على طرح المظلومية في كل الفعاليات والمنتديات التي يقيمها ذلك المجتمع .*



*خامسآ : التركيز الكامل على دعوة كل ابناء الجالية اليمنية وغيرهم في مختلف الدول للتحرك نحو توسيع دائرة العمل في بقية الدول التي لم يسبق أن تفاعل مجتمعها او ابناء الجالية فيها لنشر المظلومية وتحقيق الهدف.*



*هذه رزمة أولية من الإجراءآت الواجب إتخاذها لنصرة وطننا العزيز وشعبنا الحبيب …* *والحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء تعدكم خلال الايام القادمة بإتخاذ خطوات نوعية في هذا المجال سيكون لها الأثر الكبير في الإنتقال النوعي لعملها تقديرآ وأحترامآ ومواكبة للإنتصارات العظيمة التي يحققها جيشنا ولجاننا الشعبية ورجال أمننا الأشاوس.*



*نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نوايانا , ويسدد خطوات كل المجاهدين في كل مجال , ويتقبل منا إنه سميع الدعاء.*



*صادر عن قيادة الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء*



*العميد / حميد عبدالقادر عنتر*



*رئيس الحملة – المشرف العام*



*الأستاذ / عبدالرحمن اسماعيل الحوثي*



*نائب رئيس الحملة – المنسق العام*



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رئيس الفريق الإعلامي

الأستاذ/ عبدالرحمن الشبعاني

*بتاريخ 8/11/2020*

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