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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:34

اليمن: ميليشيات الإمارات تنشئ معسكرا جديدا لها في سقطرى

اليمن: ميليشيات الإمارات تنشئ معسكرا جديدا لها في سقطرى
أعلن ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، إنشاء معسكر جديد لقواته في محافظة سقطرى اليمنية.

ونشر الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، الخبر بوقت متأخر مساء الإثنين.

وذكر الموقع أن رئيس القيادة المحلية لـ"الانتقالي الجنوبي" في أرخبيل سقطرى، "رأفت علي إبراهيم الثقلي"، دشن معسكرا جديدا لقوات الحزام الأمني بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة، رغم المطالب المتكررة من قبل اليمنيين بضرورة خروج قوات المجلس الانتقالي من سقطرى.

ومن شأن هذا التوسع العسكري أن يعقد مسار المشاورات بين حكومة هادي و"المجلس الانتقالي"، الرامية إلى حل التوتر بين الجانبين وتنفيذ اتفاق الرياض.

وتجري حاليا مشاورات في العاصمة السعودية، لإعلان تشكيل ما تسمى بـ"حكومة المناصفة" بين الشمال والجنوب، بحسب مصادر مطلعة تحدثت للأناضول، في وقت سابق الإثنين.

وقالت وسائل إعلام يمنية موالية للإمارات اليوم الثلاثاء، إن "المجلس الانتقالي الجنوبي"، علّق مشاركته في مشاورات اتفاق الرياض مع حكومة هادي.

ونقل موقع "عدن 24" التابع لـ"المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً، أن الوفد التفاوضي التابع لهم أبلغ السعودية رسمياً بنيته مغادرة الرياض، وإخلاء مسؤوليته عن وقف إطلاق النار في محافظة أبين؛ جراء ما أسموه بـ"الهجوم الغادر" من قوات هادي على مواقعهم.
رقم : 896995
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