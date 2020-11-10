لبنان سيمثل على مستوى وزير في مؤتمر عودة النازحين السوريين

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان رمزي المشرفية إنه سيمثل لبنان في مؤتمر النازحين بدمشق والذي يعقد في 11 من الشهر الحالي.



و كتبت صحيفة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء عن تفاهم بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة حسان دياب، رفع بموجبه مستوى تمثيل لبنان في مؤتمر دمشق المخصّص للنازحين السوريين المقرر يومي 11 و12 تشرين الجاري، وتكليف وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية تمثيل لبنان بدلاً من سفير لبنان في دمشق سعد زخيا، الذي سيكون عضواً في الوفد الرسمي بدلاً من رئيسه كما كان مقرّراً سابقا، عقب زيارة الوفد الروسي للبنان اخيراً، والذي يساهم في إعداد الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر.



و في هذا الاطار كتبت صحيفة الاخبار بعدَ التقرير الذي نشرته الصحيفة عن خفض لبنان تمثيله في مؤتمر عودة النازحين الذي سيُعقد في دمشق، تحرّكت الاتصالات وجرى الاتفاق بينَ رئيسيْ الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب على تكليف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بتمثيل لبنان في مؤتمر عودة النازحين. وعلمت الأخبار أن القرار السابق للدولة اللبنانية بتكليف سفير لبنان في دمشق سعد زخيا بالحضور وحيداً أثار استياء عدد من القوى السياسية، إضافة إلى تشكيله مفاجأة للجانبين الروسي، راعي المؤتمر، والسوري، المعني الأول به.



وتحدّث معلومات عن أن الجانب الروسي بعث برسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالباً إليه لعب دور إيجابي، وسائلاً إمكان إرسال وفد نيابي الى المؤتمر، قبل تعديل القرار وتكليف مشرفية بتمثيل لبنان.



وبرأي بعض المصادر الصحفية في بيروت في تطور يمكن إدراجُه بأنه يأتي في سياقِ أحد الردود على العقوبات الاميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رئيس الجمهورية ورئيسَ حكومة كلّفا الوزير رمزي مشرفيه تمثيلَ لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سينعقد في دمشق.. بعدما كان القرار ان تتم المشاركة على مستوى سفير.