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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:09

تسجیل 453 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 453 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بان عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء 703 الاف و288 شخصا وبوفاة 453 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 39 الفا و202 شخص.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10339 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس فی البلاد الی 703 الفا و 288 شخصا و 5584 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 530 الف و 694 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفی453 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 39 الفا و 202 شخص.

کما أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 302 الف و 200 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 897003
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