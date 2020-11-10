من يغطي عملية تهريب ملايين الدولارات من لبنان الى تركيا؟

في سياق مكافحة الجرائم المالية وملاحقة المتورطين بعمليات النصب والاحتيال تم مؤخراً توقيف عدد من الأشخاص اللبنانيين من منطقة الإقليم والإدعاء على آخرين من الجنسيتين السورية والفلسطينية، بالإضافة الى رفع دعاوى بحق شركات عقارية في تركيا، بالإضافة الى شركات ومكاتب عقارية وهندسية في لبنان (بعضها وهمي) بعدما ثبت قيامهم بعملية إحتيال كبرى من خلال الترويج عبر مكتب عقاري في لبنان، لمشروع وهمي في تركيا للحصول على عقارات وسيارات، وهو ما دفع ببعض المواطنين الى التواصل مع الأشخاص الذين يقومون بالترويج للمشروع، بهدف حجز شقق لهم في تركيا، ظناً منهم أنه بإمكانهم تملك عقارات في تركيا في ظل تدني قيمة الليرة التركية والانهيار الاقتصادي الحاصل هناك.



وبعد متابعة الموضوع تمكنت الأجهزة اللبنانية من توقيف عدد من المتورطين ومن ضمنهم احدى السيدات من منطقة شحيم، والتي تتولى ادارة المكتب العقاري وعدد من الاشخاص المرتبطين معها بعملية الاحتيال، بحيث يتم قبض ثمن الشقق الوهمية من اصحابها المفترضين في لبنان بالعملة اللبنانية (حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء) او نقداً بالدولار الأميركي، ولاحقاً يقوم احد الأشخاص ضمن الشبكة بتحويل هذه الاموال الى تركيا، رغم ان تحويل الدولار من لبنان الى الخارج غير متاح قانونياً في ظل أزمة السيولة بالعملة الصعبة في الوقت الراهن، فكيف يتم تهريب الدولارات الى تركيا؟



ووفق مصادر متابعة فإن هناك عملية إستفهام كبرى تطرح حول كيفية تأمين مبالغ ضخمة من العملة الصعبة في ظل أزمة السيولة بالدولار في لبنان، وبالتالي من هي الجهة التي تسهل عملية تهريب العملة الصعبة من لبنان الى تركيا، كذلك ترى المصادر ان المشروع الاحتيالي ربما يكون مجرد ستار او ذريعة، من أجل تأمين دخول الدولار الى تركيا حتى لو تم ذلك بطرق وأساليب غير شرعية، وهو ما يرجح وجود جهة في تركيا، تعمل على تغطية مشاريع الاحتيال بهدف الحصول على العملة الصعبة، حيث فاقت قيمة المبالغ المحوّلة من لبنان الى تركيا الـ 5 ملايين دولار أميركي.



فهل ستقوم سفارة لبنان في تركيا بالجهود اللازمة من أجل كشف ملابسات عملية الاحتيال الكبرى التي حصلت، ويبقى السؤال عن مدى تجاوب السلطات التركية مع المسعى اللبناني من أجل تبيان الحقائق وكشف المتورطين، خصوصا وأن هناك عملية تزوير لمعاملات ووثائق ومستندات رسمية تركية عليها أختام حكومية رسمية، ما يشكل وصمة عار تسجل على قطاعي العقارات والاستثمارات في تركيا.



وتختم المصادر أنه "وبإنتظار ما ستؤول اليه الأمور على المنحى القضائي والقانوني في كشف ملابسات عملية الاحتيال، بات من الواضح ان تركيا تلعب دوراً في إستنزاف لبنان مالياً من خلال قيام شبكات الاحتيال بتحويل العملة الخضراء الى أنقرة ما يساهم في تعميق أزمة لبنان المالية والاقتصادية، ويبقى السؤال الأهم عن الجهة التي تقوم بتأمين السيولة بالعملة الصعبة بهدف تهريبها من لبنان الى تركيا، فهل ستكشف التحقيقات من يقف خلف الأشخاص الموقوفين والشركات الوهمية التي كانت تتولى هذه المهمة؟