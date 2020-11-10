نائب لبناني يرد على السفيرة الاميركية في بيروت

رد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​ على ادعاءات سفيرة الولايات المتحدة في بيروت دوروثي شيا بشأن فرض عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.



فاعتبر النائب ​سليم عون​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "يتبيّن من كلام ​السفيرة الأميركية​ في ​بيروت​ ​دوروثي شيا​ عن "السعي لجعل القدر الأكبر من المعلومات متاحاً" وعن "بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر"، الّا وجود لأي مستند أو دليل، ومن خلال ردّها يُفهم بما لا يقبل الشك أنه لو إستجاب رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ لطلبهم، لما صدرت بحقه العقوبات، وهذا هو صلب الموضوع والأهم".