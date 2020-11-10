قائد الثورة يعفو عن 157 مداناً أمنياً و 16 من رعايا دول اسلامية

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي بان العفو الذي وافق عليه قائد الثورة الاسلامية اخيرا بحق السجناء شمل 157 من المدانين بقضايا امنية في البلاد فضلا عن 16 من رعايا دول اسلامية.



وقال اسماعيلي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: ان قائد الثورة الاسلامية وافق على مقترح رئيس السلطة القضائية اخيرا بالعفو وخفض العقوبة عن 3780 سجينا (من المدانين في المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية).



واضاف: ان المدانين المفرج عنهم الذين شملهم العفو بلغ عددهم 2301 شخص من ضمنهم 157 من المدانين امنيا بقضايا منها الدعاية ضد النظام والتجمع والمشاركة في احداث الشغب التي جرت في اعوام 2017 و 2018 و 2019 وما قبلها وكذلك 16 من رعايا دول اسلامية.