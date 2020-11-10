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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:03

ربيعي: على الادارة الامريكية الجديدة ان تكون ممثلة جديرة لآراء شعبها

ربيعي: على الادارة الامريكية الجديدة ان تكون ممثلة جديرة لآراء شعبها
 اعرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" عن امله بأن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة جديرة لآراء الشعب الأمريكي وأن لا تنسى تصريحاتها حول انتهاك إدارة ترامب للمعاهدات الدولية.

واضاف ربيعي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي: ان انتخابات الرئاسة الامريكية كانت من اهم المواضيع الدولية خلال الاسبوع الماضي، مبينا ان موقفنا من القادة الأمريكيين واضح فكما أكدنا مرارًا نحن نتعامل مع السياسة وليس السياسيين.

وتابع: من الواضح أن الشعب الأمريكي قال لا للعنصرية والتمييز والخروج عن القانون وخلق الازمات العالمية ، قائلا: شوه ترامب بهذه الصفات صورة الولايات المتحدة محليا وعالميا وألحقت التصرفات اللاإنسانية التي ارتكبتها حكومته على مدى السنوات الأربع الماضية أضرارا جسيمة بصورة الولايات المتحدة ومكانتها عالميا.

واشار المتحدث باسم الحكومة الى أن الغالبية العظمى من الدول في جميع أنحاء العالم سعداء باختيار الشعب الأمريكي وقولهم لا لسياسات إدارة ترامب المناهضة للمجتمع الدولي، معربا عن امله بان تكون الإدارة الأمريكية القادمة ممثلة جديرة لآراء الشعب الأمريكي وأن لا تنسى تصريحاتها بشأن انتهاك الإدارة السابقة للمعاهدات الدولية.

واردف ما زلنا نعتقد ان الحد من تدخلات الحكومة الأمريكية في الاتفاقيات الاقتصادية والامنية الاقليمية سيساعد شعوب المنطقة على تحسين أوضاعها مؤكدا ان امن المنطقة هو بيد شعوبها وحكوماتها سواء مع ترامب او بدونه .

و أضاف،نمد يد الصداقة إلى جميع دول المنطقة ونعتقد أن تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية ستعود بالفائدة للجميع.
رقم : 897018
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