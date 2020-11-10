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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:12

نائب رئيس "​التيار الوطني الحر"​: أين براهينكم على فساد باسيل؟

نائب رئيس "​التيار الوطني الحر"​: أين براهينكم على فساد باسيل؟
طالب نائب رئيس "​التيار الوطني الحر​" لشؤون ​الشباب​ منصور فاضل، الولايات المتحدة بعرض بالبراهين التي تزعم على اساسها فساد النائب جبران باسيل.

حيث لفت فاضل، إلى أن "ما بعد الـ2001 تغير مفوهمنا اتجاه ​الولايات المتحدة​ التي كنا نراها أم الحريات، وهذا الأمر تغير حتى داخل الولايات المتحدة. من وقتها هناك سياسية حرب استباقية شروطها سياسية وآخرها ال​عقوبات​ الأحادية على رئيس التيار النائب ​جبران باسيل​"، مشيرا الى أن "هذه الدولة اتهمته ب​الفساد​، ونحن نطلب البراهين، خصوصا أن ​أميركا​ ليست "الهيلا هو" ومن الذين خرجوا الى الشارع، هي أعظم دولة وكانت نموذج الديمقراطية حتى الـ2001".

ورأى فاضل في حديث تلفزيوني أن "الحديث والاستهداف بحق التيار مستمر منذ 17 تشرين الى اليوم"، مبينا أنه "عندما دخلنا الى ​السلطة​ السياسية، اقناع الناس أننا دخلنا من أجل ​المحاصصة​ هي مغالطة نرفضها، دخلنا بظروف استثنائية، نحن من أنظف وأشرف الناس الذين يمكن أن يدخلوا الى الدولة. نحن غنى لهذه الدولة ال​لبنان​ية".

وذكر أنه "لا يوجد معاهدة موقعة بين لبنان والولايات المتحدة، حتى تنفذ الأخيرة قوانهيها على أراضينا يمكن أن تفرض عقوبات ولكنها سياسية بإمتياز".
رقم : 897019
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