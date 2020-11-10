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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:21

الجيش الإثيوبي يستعيد مطارا في تيغراي

الجيش الإثيوبي يستعيد مطارا في تيغراي
أعلن الجيش الإثيوبي، الثلاثاء، أنه سيطر على مطار حمرة بالكامل في إقليم تيغراي شمالي البلاد، متحدثا عن استسلام عدد من مسلحي الجبهة الشعبية التي كانت متحالفة في السابق مع رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.

وأضاف الجيش الإثيوبي في النبأ الذي أوردته وسائل الإعلام الرسمية، أن الجبهة الشعبية كانت تنوي استغلال مطار حمرة لشن هجوم على القوات الإثيوبية.

وذكر أن أفراد القوات الخاصة والشرطة والميليشيات المنظمة تحت قيادة جبهة تحرير شعب تيغراي، قد استسلمت أمام الجيش.

وقال الجيش إنه سيطر بالفعل على مناطق ميدالي ودانشا وبيكر ولوقدي وطريق حمرة السودان، كجزء من العملية التي تنفذها الحكومة.

وتفجرت جولة الصراع الحالية في إثيوبيا، بعد هجوم دام شنته الحكومة الإقليمية على على قاعدة عسكرية للجيش.

وتصاعد التوتر منذ نظمت الجبهة انتخابات إقليمية في أغسطس فازت فيها بجميع المقاعد، في مخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية بتأجيل كل الانتخابات في البلاد بسبب وباء كورونا.
رقم : 897024
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