أول تعليق روسي على اخلاء النقاط التركية في إدلب

عتبر السفير الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر يفيموف أن الوجود العسكري التركي في سوريا مؤقت في أول تعليق روسي على انسحاب النقاط العسكرية التركية وإعادة تموضعها في الشمال السوري.



وقال يفيموف في تصريحات أمس الإثنين: إن انسحاب الجيش التركي من عدد من نقاط المراقبة في سوريا، "يظهر بوضوح الاستمرار في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في شهر آذار 2020 في موسكو".



وأضاف السفير الروسي "صحيح أن هذه العملية تسير ببطء، ولكن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا سنكمل هذا العمل حتى النهاية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوجود التركي في سوريا هو "مؤقت" حيث قال "الوجود العسكري التركي والأجنبي الآخر في سوريا وغير المُنسّق مع دمشق هو كذلك عبارة عن أمر مؤقت".



وكان الجيش التركي انسحب من نقطة مورك شمال حماة في 19 من الشهر الماضي لينقل معداتها إلى منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب على أن يسحب نقاطا أخرى في ريفي حماة وإدلب.