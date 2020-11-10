تركيا تؤكد مواصلة المباحثات حول اتفاق قره باغ

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده ستواصل المباحثات حول كيفية مراقبة ومتابعة الاتفاق المتعلق بإقليم قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.



وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره القرغيزي رسلان قزاقباييف، اليوم الثلاثاء، إنهم سيقفون إلى جانب أذربيجان دائما، مضيفا أن "تحرير قره باغ بعد 30 عاما نجاح وانتصار عظيم لأذربيجان".



وذكر تشاووش أوغلو أن ثلاث محاولات لوقف إطلاق النار قد جرت من قبل، مشيرا إلى أن أذربيجان أبدت في كل مرة تأييدها للحل السياسي بعد وقف إطلاق النار، ولكن أرمينيا كانت تخرق الاتفاق كل مرة.



وأضاف تشاووش أوغلو أن "هذا يعني أن أرمينيا أرادت الحرب واستمرار المعارك، ولكنها دفعت الثمن غاليا، فجيش أذربيجان القوي استعاد أراضيه المحتلة من أرمينيا منطقة تلو الأخرى، واضطرت أرمينيا ورئيس وزرائها نيكول باشينيان للاستسلام في النهاية".



ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ليلة أمس، إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.



وينص الإعلان على وقف إطلاق النار وبقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.



وتجددت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.



هذا ويطالب الاذربيجانيون بتحرير كافة أراضيهم التي سيطرت عليها ارمينيا.