انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان

وقد انتقدت قوى كبرى، من بينها حلفاء، الولايات المتحدة يوم الاثنين بسبب سجلها في حقوق الإنسان أثناء مراجعة بالأمم المتحدة، وأشارت إلى عنف الشرطة ضد الأميركيين من أصل إفريقي وفصل أطفال المهاجرين عن ذويهم.



وقال نشطاء أيضا إن فحص مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة، وهو الأول منذ مايو 2015، يعد بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البدء في إجراء إصلاحات.



وأخذ عشرات الموفدين الكلمة في الجلسة التي استمرت لنصف يوم، للتعبير عن مخاوفهم وتقديم توصيات.



وقال جميل دكوار، مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، في إيجاز صحفي: "ما رأيناه اليوم كان إدانة متوقعة من قبل كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة. سمعنا دولة بعد أخرى وهي تدعو وتحث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات جادة للتصدي للعنصرية المنهجية وعنف الشرطة".



وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي روبرت ديسترو: "وجودنا في هذه العملية يظهر التزام أمتنا بحقوق الإنسان".



الصين وروسيا الولايات المتحدة دعت إلى اجتثاث العنصرية وعنف الشرطة فيما قالت كوبا وفنزويلا إنه يتعين توافر قدرة متساوية للحصول على الرعاية الصحية أثناء جائحة فيروس كورونا، ودعت فرنسا إلى وقف عقوبة الإعدام وإغلاق معتقل خليج غوانتانامو.



وقال جيانغ دوان ممثل الصين في مجلس حقوق الانسان: "على الولايات المتحدة وقف العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة الاميركية ضد الاميركيين من اصول افريقية، وعدم تسيس جائحة كوفيد تسعة عشر، ووقف التدخلات العسكرية في الخارج والتي تتسبب في مقتل المدنيين، وايقاف التدخل في شؤون الدول الاخرى".



من جانبها، قالت فرانسوا غاف ممثل فرنسا في مجلس حقوق الانسان: "على الولايات المتحدة تعليق عقوبة الاعدام على مستوى اتحادي، واغلاق معتقل غوانتانامو باسرع وقت".



نشطاء قالوا ان فحص مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة وهو الأول منذ عامين، هو بمثابة لائحة اتهام لسياسات إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ودعوا الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البدء في إصلاحات.



برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قال: ان الإدانة كانت متوقعة من قبل كثير من الدول في أنحاء العالم للولايات المتحدة.



ويذكر أنه كانت قد انسحبت الإدارة من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في يونيو حزيران الفين وثمانية عشر متهمة إياه بالتحيز ضد الكيان الاسرائيلي.