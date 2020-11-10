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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:05

مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟

مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟

وتتضمن أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدة جلسات تتناول الوضع الحالي في سوريا وظروف عودة المهجرين وعوائق عودتهم إضافة إلى خلق الظروف المناسبة لعودتهم.

كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب ويختتم بجلسة ختامية وبيان ختامي.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أكد أمس أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر باستثناء تركيا على اعتبار أنه "لا يمكن تأمل أي أمر إيجابي من قبل نظام أردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سورية" مبيناً أن بعض الدول تعرضت لضغوطات لثنيها عن المشاركة في المؤتمر.

وأشار سوسان إلى أن الصين وروسيا وإيران ولبنان ودولة الإمارات وباكستان وسلطنة عمان من بين الدول المشاركة في المؤتمر فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب.

وقبل ساعات من المؤتمر، لم يعلن عن الدول التي ثبتت مشاركتها في المؤتمر عدا إعلان الحكومة اللبنانية بأن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرقية سوف يمثلها في المؤتمر.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن أكثر من نصف سكان سوريا غادروا منازلهم بسبب الحرب، نصفهم نزح من مدنهم وقراهم، وآخرون توجهوا خارج الحدود.

وتستضيف تركيا ولبنان والأردن والدول الأوربية العدد الأكبر من اللاجئين السوريين.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال إن المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين المقرر عقده خلال الأيام القادمة بدمشق هو مجرد بداية لحل هذه المسألة الإنسانية، لافتاً إلى أن العدد الأكبر من اللاجئين يرغب بالعودة و"لدينا في سورية آمال كبيرة بأن يخرج المؤتمر بنتائج عملية ونرى أكبر عدد من اللاجئين يعود خلال الأشهر القليلة القادمة".
رقم : 897049
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