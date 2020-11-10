بوغدانوف يؤكد دعم روسيا الثابت لسيادة سوريا ووحدة أراضيها

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع سفير سوريا لدى موسكو رياض حداد الوضع في سوريا ومحيطها في ضوء ضرورة تضافر الجهود الدولية للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وكذلك عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الالكتروني أن بوغدانوف أكد خلال لقائه حداد مساء أمس تأييد موسكو الثابت لسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها والاستعداد لمواصلة دعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب الدولي.