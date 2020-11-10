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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:16

بيان للخارجية الايرانية حول الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا

بيان للخارجية الايرانية حول الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا
اصدرت الخارجية الإيرانیة بيانا حول الاتفاق بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا والاتحاد الروسي وبالتالي وقف اطلاق النار بین البلدين المتحاربين.

وجاء في هذا البيان:

ترحب جمهورية إيران الإسلامية بالاتفاق المبرم بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي ، والذي أدى إلى وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية ، وتأمل أن يؤدي هذا الاتفاق ، الذي أدرجت مبادؤه في مشروع اقتراح جمهورية إيران الإسلامية إلی تدابير نهائية لاستتباب السلام المستدام في منطقة القوقاز بطريقة تشمل السلام والازدهار للشعوب في جميع دول المنطقة ويزيل المخاوف القائمة.

وجاء في البيان: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية على ضرورة احترام السيادة الارضية وعدم تغيير الحدود الدولية الرسمية ، وتحرير الأراضي المحتلة ، وإعادة اللاجئين ، واحترام أمن وحقوق الأقليات ، وكذلك انسحاب جميع القوات التكفيرية والمقاتلين الأجانب من المنطقة وتجدد استعدادها للمساهمة في تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة والمشاركة في المبادرات الإقليمية فیها.

كما تعلن جمهورية إيران الإسلامية عن استعدادها للمساعدة في نشر قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الروسي على طول خطوط التماس وفقًا للبندين 3 و 4 من اتفاق وقف إطلاق النار.
رقم : 897054
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