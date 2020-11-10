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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:18

طيران العدوان يشن 13 غارة على مأرب والجوف وصعدة

طيران العدوان يشن 13 غارة على مأرب والجوف وصعدة
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، 13 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف وصعدة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية مدغل و3 غارات على مديرية مجزر وغارتين على مديرية صرواح وغارتين على مديرية رحبة في محافظة مأرب.
وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وغارة على سوق الثلوث بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

ولفت المصدر إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس بحجة بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية، فيما استهدف الجيش السعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية.

وقد استشهد اليوم المواطن مجيب محمد حسن الحمادي متأثراً بجراحه التي أصيب بها نتيجة استهداف طيران العدوان منازل المواطنين في شارع غزة بمديرية الحالي بالحديدة.
رقم : 897055
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