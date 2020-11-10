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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:07

اردوغان يكسر صمته وهذا ما قاله لبايدن في برقية تهنئته

اردوغان يكسر صمته وهذا ما قاله لبايدن في برقية تهنئته
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رسالة تهنئة إلى نظيره الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان مخاطبا بايدن: "كما تباحثنا أثناء توليكم منصب نائب الرئيس في مناسبات عدة، فإن العلاقات التركية - الأمريكية تحمل طبيعة استراتيجية تستند إلى أسس متجذرة".

وأضاف: "التحديات العالمية والإقليمية التي تعترضنا اليوم تحتم علينا السعي لمواصلة تطوير وتعزيز علاقاتنا القائمة على أساس المصالح والقيم المشتركة".

وتابع أردوغان: "أجدد تصميمنا على العمل الوثيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الإطار، خلال الفترة القادمة".

وأعرب عن ثقته أن "روابط التعاون والتحالف القوية بين بلدينا ستواصل تقديم إسهامات مصيرية للسلام العالمي في المستقبل أيضا، كما هي حتى اليوم".

وختم الرئيس التركي بالقول: "أهنئكم بنجاحكم في الانتخابات، وأعرب عن خالص تمنياتي بالسلام والازدهار لشعب الولايات المتحدة".
رقم : 897064
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