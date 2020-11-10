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الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:13

اتفاق لوقف الصراع في قره باغ برعاية روسية

اتفاق لوقف الصراع في قره باغ برعاية روسية
وقف إطلاق نار شامل بين أرمينيا وأذربيجان؛ أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير؛ في إقليم ناغورني قره باغ ودخل حيز التنفيذ ليل الإثنين.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "إن باكو ويريفان توصلتا برعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل وإنهاء كل العمليات العسكرية في منطقة النزاع في ناغورني قره باغ.. يقضي الاتفاق بأن يحتفظ طرفا النزاع بالمواقع التي يسيطران عليها."

تصريح بوتين يعني خسارة الانفصاليين الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم بعدما دحرتهم منها القوات الأذربيجانية.

من جانبه قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "وقعنا اتفاقا مؤلما لكنه أفضل الحلول المتاحة في الوضع الراهن.. كل أولئك الذين يعيثون فسادا في الوقت الراهن يطعنون جنودنا في الخنادق من الخلف؛ سيتم تقديم جميع مرتكبي جرائم اليوم إلى العدالة."

لكن رئيس أذربيجان إلهام علييف تحدث عن وثيقة استسلام أرغمت يريفان على توقيعها بعد ستة أسابيع من المعارك.

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطاب عبر التلفزيون: "لقد أجبرنا أرمينيا على توقيع الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام.. لقد قلت إننا سنطرد الأرمينيين من أراضينا طرد الكلاب، وقد فعلنا."

وعلى ضوء هذا التطور أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها بدأت إرسال نحو 2000 جندي إلى المنطقة المتنازع عليها، وأضافت أن قوات حفظ السلام يتم نقلها جوا من روسيا عقب اتفاق إحلال السلام.

وفي أبرز ردود الفعل؛ رحبت الجمهورية الإسلامية الايرانية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جارتيها لإنهاء المعارك، مشددة على ضرورة إبعاد المقاتلين الأجانب.

وأبدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أملها في أن يفضي الاتفاق إلى إجراءات نهائية لتحقيق سلام مستدام في منطقة القوقاز، يوفر الهدوء والرخاء في كل دول المنطقة، ويخفف المخاوف الراهنة.

ومن جهته فقد رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا على وقف الحرب في إقليم ناغورني قره باغ، معربا عن رغبته في الاطلاع على تفاصيله.

وقال متحدث المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية، "نحن نرحب بالاتفاق على إنهاء الصراع بين الطرفين، والاتحاد دعا مرارا إلى إنهائه، ونحن نتطلع إلى معرفة التفاصيل أكثر لنفهم أكثر".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ليلة أمس، إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص الإعلان على وقف إطلاق النار وبقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتجددت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.
رقم : 897067
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