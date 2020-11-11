سوريا.. 68 إصابة و4 وفيات جديدة بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية الأربعاء تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 49 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 6352 شفيت منها 2454 وتوفيت 325 حالة.وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 حسب وزارة الصحة بالترتيب التالي:= الإصابات:١٢ في السويداء١٢ في درعا١٠ في حمص٨ في حلب٧ في حماة٧ في دمشق٦ في اللاذقية٣ في ريف دمشق٣ في طرطوس= حالات الوفاة:١ في حمص١ في درعا١ في دمشق١ في السويداء= حالات الشفاء:٨ في حلب٧ في حمص٦ في دمشق٦ في اللاذقية٥ في درعا٥ في ريف دمشق٥ في السويداء٤ في حماة٣ في طرطوس