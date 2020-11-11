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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:20

سوريا.. 68 إصابة و4 وفيات جديدة بالكورونا

سوريا.. 68 إصابة و4 وفيات جديدة بالكورونا
أعلنت وزارة الصحة السورية الأربعاء تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 49 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 6352 شفيت منها 2454 وتوفيت 325 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

وجاء توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020 حسب وزارة الصحة بالترتيب التالي:
= الإصابات:
١٢ في السويداء
١٢ في درعا
١٠ في حمص
٨ في حلب
٧ في حماة
٧ في دمشق
٦ في اللاذقية
٣ في ريف دمشق
٣ في طرطوس

= حالات الوفاة:
١ في حمص
١ في درعا
١ في دمشق
١ في السويداء

= حالات الشفاء:
٨ في حلب
٧ في حمص
٦ في دمشق
٦ في اللاذقية
٥ في درعا
٥ في ريف دمشق
٥ في السويداء
٤ في حماة
٣ في طرطوس

سوريا.. 68 إصابة و4 وفيات جديدة بالكورونا
رقم : 897142
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