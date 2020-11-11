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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:21

بايدن: رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة أمر محرج

بايدن: رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة أمر محرج
قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إن رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة أمر محرج، ولن يغير في الواقع شيئا.

وقال في مؤتمر صحفي: "بدأنا العملية الانتقالية وهي تجري على قدم وساق بغض النظر عن رفض إدارة الخدمات الحكومية بدء التعاون مع فريقنا"، مشددا على أن "عدم إقرار الإدارة بفوزنا لا يغير في الأمر شيئا".

وأضاف: "لا شيء يعطلنا في هذه اللحظة حتى لو لم نحصل على الموارد من قبل إدارة الخدمات العامة... الولايات المتحدة عادت من جديد".

وردا على سؤال عما يمكن أن يقوله لترامب إذا كان الأخير يتابع مؤتمره الصحفي، قال بايدن مبتسما وهو ينظر إلى الكاميرا: "سيدي الرئيس، أتطلع إلى التحادث معكم".
رقم : 897144
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