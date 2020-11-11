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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:24

فرنسا: قد نفرض عقوبات على تركيا بشأن قره باغ

فرنسا: قد نفرض عقوبات على تركيا بشأن قره باغ
حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا، إن لم تلتزم باتفاق وقف الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال لودريان أمام البرلمان الفرنسي: "الاتفاق الذي تم توقيعه، ولم نعلق عليه بعد، نرى أنه من المهم أن تلتزم تركيا التزاما صارما به، وفي حال عكس ذلك فإنها قد تواجه تشديد العقوبات الذي قد نستخدمه ضدها".

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستعقد قمة جديدة في ديسمبر المقبل، وستبحث "ممارسات تركيا العدائية"، مضيفا أنه "في وقت سابق كانت الدول الـ27 في الاتحاد قد قررت اتخاذ إجراءات ضد تركيا، بما فيها العقوبات إن لم تغير سلوكها. وهذه الخيارات على الطاولة".

وأضاف لودريان أن تصرفات تركيا "مرفوضة"، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "يروج للكراهية" تجاه فرنسا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ليلة أمس، إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وينص الإعلان على وقف إطلاق النار وبقاء القوات الأرمينية والأذربيجانية في مواقعها الحالية، ونشر قوات حفظ سلام روسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

وتجددت في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

هذا ويطالب الاذربيجانيون بتحرير كافة أراضيهم التي سيطرت عليها ارمينيا.
رقم : 897159
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