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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:12

غانتس يهدد نتنياهو

غانتس يهدد نتنياهو
بعث وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، رسالة تهديد إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء امس الثلاثاء.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الثلاثاء، بأن غانتس هدد نتنياهو بأنه في حال عدم إقرار ميزانية الدولة للعام 2020/2021، فإنه سيذهب إلى صناديق الاقتراع، التي انضم للائتلاف الحاكم مع نتنياهو، لتجنبها، وعدم الدخول في انتخابات رابعة.

وذكر غانتس أن الوقت ينفد، وحزبه "أزرق أبيض" يريد إقرار الميزانية بأسرع وقت، وإلا سيكون المصير هو الدخول في انتخابات جديدة للكنيست.

وأشار غانتس إلى أن الحزب الحاكم "الليكود" يؤجل المصادقة على ميزانية الدولة المقبلة، وبأنه كان يتعين تمرير تلك الميزانية في شهر أغسطس/ آب الماضي، ولكنه يقوم بتأجلها، غير مرة، دون أي تفسير.

يذكر أن الخلافات المستعرة بين غانتس ونتنياهو لسببين، الأول هو الاختلاف حول إدارة البلاد في ظل جائحة كورونا، والثاني لعدم تمرير ميزانية البلاد للعام 2020/2021.
رقم : 897165
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