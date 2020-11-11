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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:17

هذه أجندة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين

هذه أجندة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين
ينطلق المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في قصر المؤتمرات بدمشق اليوم الأربعاء، وذلك بحضور ممثلين عن عدة دول.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي يستمر يومين، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن في ظل وباء فيروس كورونا، بما في ذلك التركيز على العوائق التي يفرضها الحصار الاقتصادي الغربي المفروض على سوريا.

كما يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أكد في وقت سابق أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة في المؤتمر باستثناء تركيا على اعتبار أنه "لا يمكن تأمل أي أمر إيجابي من قبل نظام أردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأوضح سوسان أن بعض الدول تعرضت لضغوطات لثنيها عن المشاركة في المؤتمر، مؤكدا أن روسيا والصين وإيران ولبنان الإمارات وباكستان وسلطنة عمان من بين الدول المشاركة في المؤتمر، فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب.

من جهة أخرى، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد لن تشارك في مؤتمر اللاجئين في دمشق.
رقم : 897167
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