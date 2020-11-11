بكين تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين

استنكرت الصين بشدة ما يسمى بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين بأجهزة الحكومة المركزية الصينية المسؤولة عن شؤون هونغ كونغ، وبحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.



وقال متحدث صيني باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة، الثلاثاء: إن تنمر وتدخل الولايات المتحدة في شؤون هونغ كونغ لن يزعزعا بأي حال من الأحوال عزم الصين على حماية أمنها الوطني.



وأشار المتحدث إلى أن سن وتنفيذ قانون حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، شأنان يقعان ضمن سيادة الصين ولا يقبلان أي تدخل من قوى خارجية.



وشدد على أن الحكومة المركزية الصينية تدعم بقوة الدوائر المعنية والموظفين المعنيين في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، في ممارسة مهامهم وفقا لما ينص عليه القانون، للحيلولة دون أي عمل أو نشاط ينتهك قانون الأمن الوطني والقوانين الأخرى في هونغ كونغ، ومعاقبة مرتكبي تلك الأعمال والأنشطة.



وأضاف المتحدث أن الجانب الأمريكي، دونما اعتبار للحقائق، فرض مرارًا ما يسمى بالعقوبات ضد المسؤولين في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ الصيني.



وأكد أن ذلك يعد انتهاكا حادا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للصين وشؤون هونغ كونغ، وتقويضًا تعسفيًا لسيادة القانون والدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وتحديًا صارخًا لجهود الحكومة الصينية والشعب الصيني في حماية المصالح المشروعة للبلاد.



وقال المتحدث إن التنمر وعقلية الحرب الباردة التي تنتهجها قوى الولايات المتحدة المناهضة للصين،عفا عليها الزمن منذ أمد طويل، وإن محاولتها "لاحتواء الصين من خلال إحداث الفوضى في هونغ كونغ " لن تسفر عن شيء.