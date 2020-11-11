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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:30

مسؤول ايراني: صادرات النفط الخام سجلت متوسط 700 الف برميل يوميا

مسؤول ايراني: صادرات النفط الخام سجلت متوسط 700 الف برميل يوميا
أكد مساعد رئيس منظمة التخطيط والموازنة الايرانية، عن تسجيل صادرات النفط الخام متوسط 600 الى 700 الف برميل يوميا منذ بدء السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار الفائت حتى الان.

جاء ذلك في تصريح  لـ " حميد بورمحمدي" لوكالة انباء فارس اليوم الاربعاء.

 يأتي ذلك رغم استراتيجية الضغوط القصوى التي تتطبقها ادارة الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الرامية لتصفير صادرات النفط الايراني.

ومنذ انسحاب اميركا من الاتفاق النووي بشكل أحادي عام 2018، أعادت واشنطن كافة اجراءات الحظر ضد طهران واستهدفت بشكل أساس قطاع النفط، فيما تشير المعطيات الي فشل اميركا في هذا الصعيد على خلفية قدرة ايران تسويق نفطها.
رقم : 897170
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