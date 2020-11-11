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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:11

مسؤول قضائي : يجب التصدي الحازم للعابثين بامن البلاد والمجتمع

مسؤول قضائي : يجب التصدي الحازم للعابثين بامن البلاد والمجتمع
اكد النائب الاول لرئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، ضرورة التصدي الحازم للعابثين بامن البلاد والمجتمع من المهربين والمفسدين الاقتصاديين وعملاء الاجنبي واجهزته التجسسية.

واكد حجة الاسلام محسني اجئي في تصريح له اليوم الاربعاء ضرورة الاستفادة من الخبرات الماضية وقال: علينا الاستفادة من خبرات الماضي وليس من الجدير الا نتمكن من التغلب على احابيل وخدع العدو في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الـ 40 عاما الثانية للثورة الاسلامية)، حيث تمكنا خلال الاعوام الاربعين الماضية من احباط الكثير من مؤامرات الاعداء وعلينا تيئيسهم في ظل الايمان بالله والثقة بانفسنا.

واكد ضرورة الحاجة للمحكمة والنيابة الثورية واضاف: ان محكمة الثورة قدمت الكثير من الخدمات لامن البلاد والتصدي للخونة ومكافحة تهريب المخدرات.

وتابع قائلا: لا ينبغي التقاعس في مكافحة مافيا المخدرات ومهربي السلع والعملة الاجنبية ولا بد من المكافحة الجادة لهم في الخطوة الثانية للثورة.

واضاف حجة الاسلام محسني اجئي: انه على المحكمة والنيابة الثورية عدم التساهل في التصدي للمفسدين الاقتصاديين الذين اصبحوا شركاء في الحرب الاقتصادية المعادية عن قصد او دون قصد منهم، والذين يعبثون بامن واستقرار المجتمع والمواطنين ولا بد من التصدي لهم بحزم.

كما اكد ضرورة التصدي بكل حزم للذين يخونون البلاد والشعب ويعملون لمصلحة اجهزة تجسس اجنبية مثل اميركا والكيان الصهيوني وبريطانيا ويقومون بتزويدها بمعلومات عن مصالح البلاد ويبينون لهم الطريق لكيفية توجيه المزيد من الضربات للشعب وقال: اننا لا يمكننا الان استخدام الوسائل التي كنا نتصدى بها في الماضي للمفسدين والخونة والارهابيين والمهربين بل ينبغي علينا التصدي لهم بوسائل اليوم بصورة صحيحة.
رقم : 897177
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