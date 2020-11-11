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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:32

تشاووش أوغلو: نراقب التطورات الأمنية في سوريا عن كثب

تشاووش أوغلو: نراقب التطورات الأمنية في سوريا عن كثب
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تتابع الوضع في سوريا عن كثب وتتعامل معه من منظور الأمن القومي والاستقرار الإقليمي.

وقال تشاووش أوغلو وفقا لوكالة الأناضول: "سوريا تفتقر للاستقرار منذ 10 سنوات، والوقت حان لكي يتم تطهيرها من الإرهاب، والتوصل إلى حل سياسي يقابل تطلعات الشعب، ويؤمن عودة السوريين إلى ديارهم".

وأضاف: "نفذت تركيا عمليات عسكرية ضد تنظيمات إرهابية عدة في سوريا مثل وحدات الحماية التركية وحزب العمال الكردستاني وداعش، لتقطع الطريق بذلك أمام مساعي خلق ممر إرهابي شمالي سوريا قرب الحدود التركية" .

وأشار إلى أن "أنقرة تستمر في مساعيها من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، بهدف حماية أهالي المنطقة الأبرياء".

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية أمس عن مصادر أهلية أن القوات التركية والمجاميع المسلحة الموالية لها المتمركزة في قرى الداودية وعنيق، قصفت بالقذائف الصاروخية محيط قريتي أم حرملة ودادا عبدال شمال بلدة أبو راسين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وتستهدف القوات التركية والمسلحين الموالين لها بشكل شبه يومي بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
رقم : 897189
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