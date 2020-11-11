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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:15

حماس: أزمة الأونروا مصطنعة لأسباب سياسية

حماس: أزمة الأونروا مصطنعة لأسباب سياسية
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي أعلن عنه المفوض العام، فيليب لازاريني، بدفع جزء من مرتبات حوالي 28 ألف موظف في الأقاليم الخمسة لشهر نوفمبر، وقد يتمدد القرار إلى شهر ديسمبر.

وبينت حماس في تصريح صحفي أن هذه الأزمة المالية مصطنعة لأسباب سياسية تهدف في النهاية إلى شطب ملف اللاجئين وتصفية عمل المؤسسة، ولا يجوز بأي شكل أن تحل على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم.

وشددت حماس على أن أي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين.

وتابعت أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية جدا على حياة آلاف الأسر الفلسطينية في ظل حصار إسرائيلي على غزة يمتد لأكثر من ١٤ عاما.

وبينت حماس أن ملف اللاجئين يشكل جوهر الصراع مع الاحتلال، ولا يجوز الرضوخ لأي ضغوطات ومن أي جهة كانت.
رقم : 897223
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