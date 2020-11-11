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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:16

لبنان على موعد مع امطار ورعد وبرق الايام القادمة

لبنان على موعد مع امطار ورعد وبرق الايام القادمة
طقس لبنان اليوم الاربعاء ماطر مترافقا مع رعد و البرق في بعض المناطق الساحلية.

وافادت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني ، أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة​ وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد.

وكما توقعت أن يكون طقي الأيام المقبلة على الشكل التالي: الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة،كما تتساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة والمتفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة.
رقم : 897224
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