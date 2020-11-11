لبنان على موعد مع امطار ورعد وبرق الايام القادمة

طقس لبنان اليوم الاربعاء ماطر مترافقا مع رعد و البرق في بعض المناطق الساحلية.
وافادت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ، أن يكون طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تكون غزيرة أحيانًا خاصة في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد.
وكما توقعت أن يكون طقي الأيام المقبلة على الشكل التالي: الخميس: غائم جزئيا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة،كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية.
الجمعة: قليل الغيوم اجمالًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة.