الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:24

ظريف يؤكد ونظيره الباكستاني على الجهود المشتركة لدعم السلام بالمنطقة

ظريف يؤكد ونظيره الباكستاني على الجهود المشتركة لدعم السلام بالمنطقة
 اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي" في لقائهما اليوم باسلام اباد، على بذل الجهود الثنائية بين البلدين الصديقين والجارين، من اجل تعزيز الاواصر الشاملة ولاسيما اتخاذ اجراءات منسقة لدعم السلام داخل المنطقة بما فيها افغانستان.

وافاد مراسل "ارنا" من العاصمة الباكستانية، ان المباحثات برئاسة ظريف وقريشي عقدت ظهيرة اليوم الاربعاء بمقر الخارجية الباكستانية في اسلام اباد.

هذا التقرير، يضيف ان الوزيرين استعرضا القضايا الثنائية، ومن ثم استمرت المباحثات على مستوى الوفدين رفيعي المستوى الايراني والباكستاني.

وحضر هذا اللقاء جمع من كبار الدبلوماسيين الايرانيين والباكستانيين؛ بما يشمل ممثلي البلدين في افغانستان والسفير الايراني في اسلام اباد ونظيره الباكستاني في طهران.

في السياق نفسه، افادت وسائل اعلام باكستانية ان طهران واسلام اباد اتفقتا خلال المباحثات اليوم على توسيع نطاق التعاون الثنائي ولاسيما الجهود الهادفة الى دعم السلام الاقليمي والدفع بعملية السلام في افغانستان نحو الامام.

بحسب التقرير ايضا، فقد اعرب كل من ظريف وقريشي عن قلقهما ازاء تشديد وتيرة الـ "اسلاموفوبيا" في الغرب وايضا تحيّز بعض الدول نحو الترويج لهذه الظاهرة التطرفية؛ كما اكدا بانه "لا يمكن القبول اطلاقا بالتعرض الى المقدسات تحت ذريعة حرية البيان".

الى ذلك، اعلنت الاذاعة الباكستانية ان وزيري خارجية البلدين استعرضا اخر المستجدات بشان العلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد والظروف الناجمة عن فيروس كوفيد 19، وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

بدوره، اكد قريشي، على توظيف طاقات التعاون بين طهران واسلام اباد لدى المحافل الاقليمية والدولية وبما يخدم التعامل الثنائي التجاري والاستثماري والامني وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفيما اعرب عن اسفه لوفاة المواطنين الايرانيين من جراء تفشي كورونا، اشاد وزير الخارجية الباكستاني بجهود الجمهورية الاسلامية الايرانية في سياق احتواء لهذه الجائحة.

وتطرق قريشي الى التطورات في افغانستان، مؤكدا ضرورة ترسيخ السلام على صعيد هذه الدولة الجارة المشتركة لايران وباكستان، وقال : ان امن واستقرار افغانستان بات امرا ضروريا من اجل السلام الاقليمي وان دعم الحوار بين الافغانيين فرصة ينبغي اغتنامها وعدم تفويتها من قبل القادة وسائر الاطراف المعنية بالسلام في هذا البلد.

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان الوزير الباكستاني ناقش مع نظيره الايراني، اخر التطورات في شبه القارة الهندية بما في ذلك الظروف الراهنة للشعب الكشميري المسلم.
رقم : 897225
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
11 تشرين الثاني 2020
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
10 تشرين الثاني 2020
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
10 تشرين الثاني 2020
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
10 تشرين الثاني 2020
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
10 تشرين الثاني 2020
اعادة تصنيع المجموعات المسلحة في ادلب والاستعصاء التركي
اعادة تصنيع المجموعات المسلحة في ادلب والاستعصاء التركي
10 تشرين الثاني 2020
هل تلاحق اللعنة الترامبية المجتمع الأمريكي بعد رحيل ترامب ؟
هل تلاحق اللعنة الترامبية المجتمع الأمريكي بعد رحيل ترامب ؟
10 تشرين الثاني 2020
ايران تؤكد ضرورة محاكمة قتلة الشهيد القائد سليماني
ايران تؤكد ضرورة محاكمة قتلة الشهيد القائد سليماني
10 تشرين الثاني 2020
إيران: أجواؤنا ليست فضاء لتجارب الآخرين
إيران: أجواؤنا ليست فضاء لتجارب الآخرين
10 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)