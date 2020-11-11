موسکو تفتح ممثلية تجارية في دمشق

تفتح روسيا ممثلية تجارية في سوريا هذا العام، وتقوم بتصفية ممثلياتها التجارية في ليتوانيا وأوكرانيا.



وقّع رئيس وزراء روسيا الاتحادية ميخائيل ميشوستين، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مرسوما يقضي بفتح ممثلية تجارية لروسيا هذا العام، في سوريا.



وجاء في المرسوم: "تُفتتح في عام 2020 في مدينة دمشق ممثلية تجارية لروسيا الاتحادية في الجمهورية العربية السورية".



وصدرت تعليمات لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية بالموافقة على هيكل وموظفي مكتب التمثيل. وفي الوقت نفسه، قامت روسيا بتصفية ممثليات تجارية في ليتوانيا وأوكرانيا. وتم التوقيع على المرسوم المقابل من قبل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.