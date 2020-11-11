اعلن مكتب الإعلام في ​رئاسة الجمهورية​ ان "مهمة المستشار السابق لفخامة ​رئيس الجمهورية​ للعلاقات العامة السيد ​أنطوان حداد​ قد انتهت في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في9 /10/2020 بعد الغاء العقد معه ومنعه من دخول ​القصر الجمهوري​، وبالتالي لم يعد في حوزته أي ملف من الملفات التي تحدث عنها في تصريحاته الى ​وسائل الاعلام​ خلال اليومين الماضيين، واي ملفات أخرى تخص رئاسة الجمهورية".



وذكرت الرئاسة في بيان أن "وسائل اعلامية نشرت خلال اليومين الماضيين مقابلات وتصريحات للمستشار السابق للعلاقات العامة لرئيس الجمهورية أنطوان حداد تناول فيها مواضيع عدة من بينها مسألة ​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية ونقاط أخرى مرتبطة بها، وقد اتى على ذكري اكثر من مرة في معرض كلامه عن هذه الموضوع"، كاشفة أن "حداد عمد خلال فترة وجوده في رئاسة الجمهورية وتعاطيه في ملف ترسيم الحدود البحرية الى طلب مسائل غير دستورية وغير قانونية وكان يضغط للسير بها ويصر عليها خلافا لكل الأصول والأنظمة المرعية الاجراء الامر الذي دفعني الى اقتراح رفض مخالفة القوانين و​الدستور​ لاسيما وان توجيهات رئيس الجمهورية وقراراته لم تكن تأتلف مع ما كان يطلبه السيد حداد من مسائل غير قانونية وغير دستورية".