إنَّ الخيرَ كُلّ الخير في قضاءِ حوائج الناس

عن رسول الله (صلَّى الله عليه و آله : ( (من مشى في حاجةِ أخيه ساعةً من ليلٍ أو نهارٍ، قضاها أو لم يقضها كان خيراً له من إعتكاف شهرين.( *** عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : (تنافسوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من أهلهِ فإنَّ للجنَّة باباً يقال له "المعروف" لا يدخله إلا من إصطنعَ المعروف في الحياة الدنيا فإنَّ العبد ليمشي في حاجةِ أخيه المؤمن فيوكّل اللَّه به ملكين واحداً عن يمينه وآخراً عن شماله، يستغفران له ربّه ويدعوان بقضاء حاجته.



( *** عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): (إنَّ اللهَ في عون المؤمن ما دام المؤمنُ في عون أخيه المؤمن ومن نفَّس عن أخيه المؤمن كُربةً من كُرَب الدنيا نفَّس الله عنه سبعين كُربةً من كُرب الآخرة). *** قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام(: (واللهِ لرسولُ الله - صلَّى الله عليه و آله - أسَرُّ بقضاءِ حاجةِ المؤمنِ اذا وصلت إليه من صاحب الحاجة).



*** قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : (من طاف بالبيت طوافاً واحداً كتبَ اللهُ لهُ ستةَ آلاف حسنة، ومحى عنهُ ستةَ آلاف سيِّئة، ورفعَ لهُ ستة آلاف درجة.( و في روايةٍ : (و قضى لهُ ستة آلاف حاجة حتى اذا كان عند المُلتزم، فتح له سبعة ابواب من الجنَّة‏ قلت له: جعلت فداك! هذا الفضل كلُّه في الطواف؟ قال: نعم! و اخبرك بافضل من ذلك: قضاء حاجة المؤمن المُسلم أفضلُ من طوافٍ و طوافٍ و طوافٍ. . . حتى بلغَ عشراً). *** قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : (ما قضى مُسلمٌ لمسلمٍ حاجة الا ناداهُ الله تعالى عليَّ ثوابك، و لا أرضى لك بدون الجنَّة‏.



( *** عن أبي الحسن (عليه السلام) : (من أتاهُ أخوهُ المؤمن في حاجةٍ فإنّما هي رحمةٌ من الله - تباركَ وتعالى- ساقها إليه فإن قَبِل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصولٌ بولاية الله وإن ردّه عن حاجته وهو يقدر على قضائها سلّط الله عليه شُجاعاً من نارٍ ينهشهُ في قبرهِ إلى يوم القيامةِ، مغفوراً له أو معذّباً، فإن عذره الطالب كان أسوأ حالاً).



*** قال أبي عبد الله (عليه السلام) : (من مشى لامرئٍ مُسلمٍ في حاجتهِ فنصحهُ فيها كتبَ اللهُ له بكُلِّ خطوةٍ حسنة، ومحى عنهُ سيّئة؛ قُضيَّت الحاجة أو لم تُقضَ فإن لم ينصحهُ، فقد خانَ الله ورسوله، وكان رسول الله - صلّى الله عليه وآله وسلّم - خصمهُ).



*** قال الإمام جعفر بن مُحمَّد الصادق (عليه السلام) : (إنّ لله عباداً في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة ومن أدخل على مؤمنٍ سروراً فرّحَ الله قلبه يوم القيامة). *** قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : (من نفّس عن مؤمنِ كُربة نفّس الله عنهُ كُرَب.



( *** قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام: ( (إنَّ خواتيم أعمالكم قضاءُ حوائجِ إخوانكم والإحسان إليهم ما قدرتم وإلا لم يُقبل منكم عمل حنُّوا على إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا) .



*** قال الإمام الصادق (عليه السلام) : (إحرصوا على قضاء حوائج المؤمنين وإدخال السرور عليهم ودفع المكروه عنهم فإنَّه ليس من الأعمال أحبُّ عند الله -عزّ وجلّ- بعد الإيمان أفضل من إدخال السرور على المؤمنين) .



*** قال ابو جعفرٍ(عليه السلام : ( (إنَّ المؤمن لترِد عليهِ الحاجةُ لأخيهِ فلا تكونُ عندهُ فيهتمُّ بها قلبهُ فيدخلهُ الله - تبارك و تعالى- بهمِّهِ الجَنّة).



*** قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : (من قضى لأخيه المؤمن حاجةً، قضى الله تعالى له يوم القيامة مائة الف حاجة من ذلك أولها الجَنّة، ومن ذلك أن يدخل قرابتهُ ومعارفهُ واخوانهُ الجَنّة، بعد أن لا يكونوا نصاباً) .



*** قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام): (إنَّ الله تعالى خلقَ خلقاً من خلقهِ، إنتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا، ليثيبهم على ذلك الجَنّة فان استطعت أن تكون منهم فكُن). *** قال الإمام جعفر بن مُحمّد الصادق (عليه السلام) : (قضاء حاجة المؤمن خيرٌ من عتقِ الف رقبةٍ، وخيرٌ من حملان الف فرسٍ في سبيل الله)‏.



*** قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : (لقضاء حاجة امرى‏ءٍ مؤمنٍ احبُّ الى الله تعالى من عشرين حُجّة كل حُجّة ينفق فيها صاحبها مائة الف) .