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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:45
أثناء وجود القنصل الفرنسي..

جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية

جرحى إثر هجوم بمقبرة لغير المسلمين في جدة السعودية
أكدت الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء وقوع جرحى إثر هجوم بالمتفجرات في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدّة السعودية، وذلك أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يوافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت أيضا إن الاحتفال بالذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية بجدة، الذي شارك فيها قنصلها مع شخصيات دبلوماسية، كان هدفا لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، مما تسبب بسقوط جرحى.

واشارت الخارجية الفرنسية  إلى إصابة شخصين على الأقل خلال انفجار بقنبلة يدوية ألقيت من خلف جدار يحيط بالمقبرة، أثناء حضور عدد من القناصل الأجانب بينهم القنصل الفرنسي.

وأدانت باريس الهجوم معتبرة أنه "هجوم جبان لا يمكن تبريره" وقالت "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم وتحديد الجناة وملاحقتهم".

ولم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي على الحادث حتى الآن.
رقم : 897246
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