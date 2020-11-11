العميد يحيى سريع يدعو المدنيين بالسعودية للابتعاد عن المنشات العسكرية

حذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع

كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية ذات الطابع العسكري.



واكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الاربعاء ان القوات اليمنية لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة، رداً على استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري وإغلاق المطارات والموانئ .



وقال العميد سريع ان المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري ستكون هدفا مشروعا من أهداف قواتنا العسكرية



وتابع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية اننا نحذر كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وإخواننا من أبناء الحجاز ونجد والمقيمين بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية ذات الطابع العسكري