العراق يسجل 50 وفاة واكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، تسجيل اكثر من 3 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة.وذكر بيان للوزارة اليوم (11 تشرين الثاني 2020)، انه "تم تسجيل 3198 اصابة جديدة و 50 حالة وفاة وشفاء 1992 حالة كما يأتي: