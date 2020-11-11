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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:13
العراق يسجل 50 وفاة واكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا
اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاربعاء، تسجيل اكثر من 3 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و50 حالة وفاة خلال 24 ساعة.
وذكر بيان للوزارة اليوم (11 تشرين الثاني 2020)، انه "تم تسجيل 3198 اصابة جديدة و 50 حالة وفاة وشفاء 1992 حالة كما يأتي:
رقم :
897250
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