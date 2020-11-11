وزير الصحة الايراني: نسعى لتوظيف 30 ألف عنصر في الكادر الصحي

أعلن وزير الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، أن الوزارة حصلت على ترخيص لتوظيف 22 ألف شخص هذا العام، وتسعى للحصول على ترخيص لتوظيف 30 ألف شخص آخرين في الكادر الصحي.



ولدى لقاء ودي مع رئيس جامعة العلوم الطبية في كرمانشاه (غرب) وأعضاء هيئة الامناء والهيئة العلمية، أكد سعيد نمكي ضرورة مراعاة البروتوكولات الصحية، من اجل التخفيف من العبء الملقى على عاتق الجامعات الطبية والمستشفيات والكادر الصحي.



وأضاف نمكي ان قائد الثورة الاسلامية قطع الحجج والاعذار، بعد ايعازه بتشكيل مقر لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، حيث أكد سماحته ان وزارة الصحة هي من تحدد مصاديق القيود.



كما اكد وزير الصحة ضرورة توفير العلاج الفوري والكشف عن حالات الاصابة، لأنه في حالة عدم الغربلة، فإنه حتى لو تمت اضافة 1000 سرير للعناية الفائقة، فهو ايضا قليل.



وتابع: اننا لو لم نطلق التعبئة العامة لمكافحة كورونا ولو لم نطلق منظومة 4030 للكشف المبكر عن المرضى، لما كنا قادرين على اضافة عدد الأسرة في المستشفيات، بهذه الموجة من الوباء، وهذا ما انجزناه ولم ينجزه الاوروبيون وشاهدوا الخطأ الكبير الذي ارتكبوه.



وبشأن هزيمة ترامب، صرح نمكي: ان ترامب كان أحد النماذج التاريخية وكان عنصرا عجيبا، وبحمد الله قد ازيح، فقد كان وصمة غير منسجمة في العالم، وزعيما لكل ارهابيي العالم، وهو الذي اغتال الشهيد قاسم سليماني الذي حارب الارهاب العالمي.



وفي جانب آخر من حديثه، قال وزير الصحة: بشأن قلة الكوادر الصحية، حصلنا العام الحالي على ترخيص لتوظيف 22 ألف شخص، ونظرا لإيعازات قائد الثورة، نسعى للحصول على ترخيص لتوظيف 30 ألف شخص آخرين في الكادر الصحي.