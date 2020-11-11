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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:43

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في البيرة

إصابات في مواجهات مع الاحتلال في البيرة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، سبعة شبان على الأقل خلال المواجهات الدائرة قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

ووفقا لشهود عيان وعدد من الصحفيين في المكان، فإن قوات الاحتلال نصبت كمائن لمجموعة من الشبان خلال المواجهات، واعتقلت سبعة منهم على الأقل.

وجاءت عملية الاعتقال تزامناً مع إصابة العديد من الشبان بحالات اختناق خلال المواجهات التي شهدتها المنطقة، حيث أطلق جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل"، قنابل الغاز والرصاص المطاطي، في أعقاب وصول مسيرة إلى الحاجز.

وخرجت المسيرة تنديداً باستشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر في سجون الاحتلال.

وأصيب عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

كذلك اندلعت اليوم مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، رشق خلالها عشرات الشبان قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا اطارات السيارات.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، إن عددا من الشبان أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأوضح الجبور أن عشرات الشبان رشقوا قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم بالحجارة والزجاجات الفارغة، وأشعلوا اطارات السيارات.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات بالاختناق تمت معالجتها ميدانيا.

وفي نابلس، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، مدرسة في قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، ومنعت طلبتها من الخروج.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وحاصرت مدرسة اللبن- الساوية المختلطة، واحتجزت الطلبة داخلها ومنعتهم من الخروج.

وتتعرض قرية المزرعة الشرقية لهجمات الاحتلال ومستوطنيه، وحملات الاعتقال المتواصلة والتي لم تستثني حتى القاصرين.

وتمتاز التلال الجنوبية لقرية المزرعة الشرقية بطابعها الجمالي الفريد والخضرة والتنوع البيئي الملفت للانتباه.

وتعدد مميزات البلدة جعل منها هدفا للاحتلال والاستيطان، حيث استباحه الاحتلال عبر إقامة مستعمرة "معاليه لبونه" على أجزاء من أراضيها وأجزاء أخرى من أراضي بلدة سنجل شمال مدينة رام الله.

وتأسست مستعمرة "معاليه لبونة" عام 1983م، كبؤرة استعمارية على أراضي اللبن في حوض الباطن، ثم ما لبثت إلى أن توسعت بشكل ملحوظ لتتمدد على أراضي قرى المزرعة الشرقية سنجل واللبن الشرقية وعبوين.
رقم : 897276
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