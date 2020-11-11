رصد 187 خرقا لتحالف العدوان السعودي في الحديدة

أوضح مصدر عسكري يمني في غرفة إعادة الانتشار بالحديدة أن اجمالي خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ بـ187 خرقا خلال 24ساعة تنوع ما بين ضرب طيران إستطلاع و تحليق لطيران إستطلاع و قصف مدفعي وإطلاق نار.



وأكد المصدر العسكري ان خروقات قوى العدوان في الحديدة تنوعت ما بين 2 ضرب طيران إستطلاع و 34 عملية تحليق طيران إستطلاع و 128 أطلاق نار و 23 قصف مدفعي.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 40 خرقا في كيلو16 توزعت بين ضرب مدفعي وإطلاق نار بمختلف الأعيرة.



مشيرا إلى أن خروقات العدوان في شارع الخمسين بلغت 22 خرقا و في مدينة الجبلية بلغت 57 خرقا و في مدينة التحيتا بلغت 5 خروقات.



وأضاف المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 63 خرقا في مدينة الدريهمي وحيس والفازة والجاح.