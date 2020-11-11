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الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:05

الطاقة الذرية: ايران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم

الطاقة الذرية: ايران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، عن امتلاك إيران لمخزون من اليورانيوم، تجاوز 12 مرة المسموح به في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافائيل جروسي، "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم، وبدرجة أعلى بكثير مما التزموا به، وهذا المبلغ المنفق على التخصيب، يتزايد كل شهر، وتتحمله خزانة الدولة".

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، متحدثًا إلى صحيفة "دي بريسيه" الألمانية، إن إيران ليس لديها "كمية كبيرة" من اليورانيوم أو البلوتونيوم لصنع قنبلة نووية.

وفي المقابلة، ناقش "جروسي"، "مقدار الوقت اللازم الذي تستغرقه الكمية الصحيحة من المواد المشعة لصنع قنبلة نووية، وقال: "في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن تلك المدة، نحن ننظر إلى الكمية الكبيرة، والحد الأدنى من اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة ذرية".

وأضاف "لا تملك إيران هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي"، كما نفت طهران مرارا أن لديها برنامج أسلحة نووية".

وتابع: "هم يقولون إن تخصيبهم مخصص لإنشاء بنية تحتية للطاقة النووية في البلاد".

وقال آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران إن لديها 2105.4 كجم من اليورانيوم المخصب.
رقم : 897298
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