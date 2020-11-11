هل سيخرج العراق من أزمته المالية؟

وبحسب المصادر فإن الازمة قد تسببت ايضا في عجز الحكومة عن تسديد الديون المستحقة للشركات الاجنبية والاستثمارية والديون الدولية المقدرة بمئة واربعة وثلاثين مليار دولار.



وفي هذا الصدد فقد وصف معظم اعضاء اللجنة المالية النيابية الموقف بأن البلاد على حافة الانهيار الاقتصادي وجاءت تصريحاتهم غير مطمئنة، وتتطلب الرواتب تأمين المستحقات النقدية لنحو سبعة ملايين مواطن، اربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين متقاعد تقدر باربعة وإلى خمسة مليارات دولار شهريا أي قرابة خمسين مليار دولار سنويا.



وبحسب خبراء اقتصاديين فإن الخيارات المطروحة أمام وزارة المالية العراقية وبحثها عن سبل سريعة لتأمين المبالغ اللازمة لدفع لارواتب هي خيارات صعبة جدا متمثلة بالاقتراض الداخلي والخارجي وهو الحل الذي بدأت فيه الحكومة مستندة لقانون الاقتراض الذي اقره البرلمان العراقي، والذي يسمح للحكومة باقتراض مبلغ خمسة عشر مليار دينار من الداخل وخمسة مليارات من الخارج وهذا ما سوف يزيد المديونية وخفض قيمة العملة مقابل الدولار الامريكي، ومن الحلول الصعبة هي اصدار نقدي جديد وهو حل لا ينصح به خبراء المالية لانه سيسبب تضخما نقديا مع تبعاته السيئة.



كل ذلك جعل من الأزمة المالية معقدة ومتشابكة وليس من السهل طرح حلول لها لا سيما مع اتساع فجوة عدم الثقة بين الطبقة السياسية والشارع العراقي الذي يحمل السياسيين تبعات هذه الازمة بشكل كامل.