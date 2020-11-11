الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:54

كردستان تسجل 772 اصابة و 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كردستان تسجل 772 اصابة و 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان، تسجيل 772 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم (11 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم تسجيل 772 إصابة جديدة كما يأتي: اربيل 77، السليمانية 213، دهوك 415، حلبجة 20، كرميان 41، رابرين 6".

واضافت، انه "شفي 212 مصابا من الفيروس توزعت كما يأتي: اربيل 94، السليمانية 23، دهوك 45، حلبجة 17، كرميان 33،".

واوضحت، انه "حالات الوفاة الجديدة بلغت جراء فيروس كورونا 22 حالة، اربيل 3، السليمانية 8، دهوك 4، حلبجة 2، كرميان 2، رابرين 3".

وبتسجيل هذه الاصابات فقد ارتفع المجموع الكلي لأعداد المصابين الى 86600 حالة شفي منهم 53576، وتوفي 2731 شخصا.
رقم : 897304
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
روحاني: سنستفيد من أي ظروف مناسبة لو أتيحت لالغاء الحظر
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
الأسد: الأغلبية الساحقة من السوريين باتوا اليوم راغبين في العودة
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
الأزمة الخليجية وآفاق الحل
11 تشرين الثاني 2020
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
الأزمة الاقتصادية تنهش الجسد السعودي
11 تشرين الثاني 2020
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
‘‘تسريبات‘‘ نيويورك تايمز.. محاولة ترامب الأخيرة لحلب السعودية والإمارات
11 تشرين الثاني 2020
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
كتبت فرح المؤيد: لسقطرى رب يحميها
10 تشرين الثاني 2020
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
الغرب لديه حسابات سياسية خاطئة وسوء فهم للإسلام
10 تشرين الثاني 2020
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
وضع الطفولة في اليمن خطيرة والمتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية
10 تشرين الثاني 2020
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
الحملة الدولية لفك حصار مطار صنعاء
10 تشرين الثاني 2020
اعادة تصنيع المجموعات المسلحة في ادلب والاستعصاء التركي
اعادة تصنيع المجموعات المسلحة في ادلب والاستعصاء التركي
10 تشرين الثاني 2020
هل تلاحق اللعنة الترامبية المجتمع الأمريكي بعد رحيل ترامب ؟
هل تلاحق اللعنة الترامبية المجتمع الأمريكي بعد رحيل ترامب ؟
10 تشرين الثاني 2020
ايران تؤكد ضرورة محاكمة قتلة الشهيد القائد سليماني
ايران تؤكد ضرورة محاكمة قتلة الشهيد القائد سليماني
10 تشرين الثاني 2020
إيران: أجواؤنا ليست فضاء لتجارب الآخرين
إيران: أجواؤنا ليست فضاء لتجارب الآخرين
10 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أكثر من 167 شخصية من 47 دولة سيتحدثون في مؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
بث مباشر لجميع فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية الرابعة والثلاثين على موقع اسلام تايمز
تقرير مصور عن عقد المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للوحدة الإسلامية
مراتب وحدة الأمة الإسلامية في رؤية الإمام الخامنئي (دام ظله)