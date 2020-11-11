كردستان تسجل 772 اصابة و 22 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان، تسجيل 772 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم (11 تشرين الثاني 2020)، إنه "تم تسجيل 772 إصابة جديدة كما يأتي: اربيل 77، السليمانية 213، دهوك 415، حلبجة 20، كرميان 41، رابرين 6".



واضافت، انه "شفي 212 مصابا من الفيروس توزعت كما يأتي: اربيل 94، السليمانية 23، دهوك 45، حلبجة 17، كرميان 33،".



واوضحت، انه "حالات الوفاة الجديدة بلغت جراء فيروس كورونا 22 حالة، اربيل 3، السليمانية 8، دهوك 4، حلبجة 2، كرميان 2، رابرين 3".



وبتسجيل هذه الاصابات فقد ارتفع المجموع الكلي لأعداد المصابين الى 86600 حالة شفي منهم 53576، وتوفي 2731 شخصا.