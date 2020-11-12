الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل بخمسة مساكن في الخليل

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم عدة مساكن ووقف العمل بأخرى شرق يطا جنوب الخليل.



وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد لعمور يوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال سلمت 5 إخطارات في خربتي التواني، والركيز شرق يطا، استهدفت غرفاً سكنية وآباراً لجمع المياه، للمواطنين محمد عيسى ربعي، وأشرف وفضل العمور.



وأوضح العمور أن قوات الاحتلال جابت خرب شرق يطا، وصورت مساكن المواطنين، وسط مخاوف الأهالي من عمليات هدم وتشريد تستهدفهم.



وسلمت قوات الاحتلال عدة إخطارات خلال الأسبوع الماضي في المنطقة، وهدمت عددا من المساكن؛ بدعوى البناء غير المرخص، لصالح المشاريع التوسعية الاستيطانية.