هاريس: سنعيد المساعدات والعلاقة مع الفلسطينيين ونعارض خطة الضم

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي الجديدة كامالا هاريس عن نية الإدارة الأمريكية الجديدة، إعادة العلاقة مع الفلسطينيين، مؤكدة أنهم يعارضون خطة الضم التي كان الاحتلال الاسرائيلي يعتزم تنفيذها بحق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.



ونقلت صحيفة "ذا عرب أميريكان نيوز" الأمريكية، عن هاريس، تأكيدها أنه سيتم فتح مقرات بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مرة أخرى بعدما أغلقها ترامب خلال فترة ولايته السابقة.



وأوضحت نائبة جو بايدن، أنه من المقرر أيضا أن يتم إعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.